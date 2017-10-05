На пожаре в Татарстане сгорели мужчина и женщина

В Татарстане при пожаре в Богатых Сабах сгорели мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в частном доме. Пожарные смогли потушить возгорание через 17 минут после прибытия. Тела 38-летнего мужчины и 29-летней женщины были найдены через 20 минут после тушения пожара.

Сейчас специалисты выясняют причину возникновения огня.