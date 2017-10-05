В Казани бизнесмену в автомобиль подкинули мигающее устройство

Полиция Казани проверяет, кто мог подкинуть 32-летнему директору компании в автомобиль мигающее устройство, похожее на бомбу. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительные органах.

Инцидент произошел 30 ноября на улице Заслонова. На нижней части своего автомобиля Mercedes Benz бизнесмен заметил неизвестное мигающее устройство. Оперативники оцепили местность и осмотрели автомобиль.

В результате был обнаружен GPS-трекер, взрывоопасных веществ обнаружено не было. Кто именно решил следить за мужчиной сейчас проверяет полиция.