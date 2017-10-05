17 рыбаков в Татарстане оштрафовали за выход на тонкий лед

Инспекторы Зеленодольской ГИМС за выход на тонкий лед оштрафовали 17 рыбаков. Об этом со ссылкой на главу районного отделения ГИМС Сергея Евсеева сообщает “Татар-Информ”.

С рейдом во водоемам спасатели вышли после трагической гибели 59-летнего рыбака, который утонул, провалившись под лед недалеко от Раифского монастыря.

Спасатели прошлись по реке Свияге и заливами Волги. Всего было оштрафовано 17 человек. Инспекторы провели беседы со 135 рыбаками и желающими покататься по льду на коньках. Сотрудники МЧС объяснили: выход на лед опасен для жизни, если толщина льда менее 7 сантиметрова на одного человека. Предусмотрен штраф за выход на тонкий лед от 1500 до 2000 тысяч рублей.