Синоптики: снегопад в Казани не прекратится, но спадет через два часа

Судя по карте метеорологических условий, сейчас наступил пик непогоды, после чего осадков станет меньше

Почти сутки продолжается интенсивный снегопад в Казани. Судя по данным сервиса “Яндекс Погода”, в ближайшие два часа снегопад не прекратится, однако его интенсивность уже падает.

Однако, как сообщает Гидрометцентр Татарстана, завтра в Казани также ожидаются осадки. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с, температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем - от 0 до 2 градусов тепла. На дорогах вновь ожидается гололедица, а на отдельных участках снежные заносы.



