Наверх
ВИДЕО: В Казани водителей заносит на поворотах, спасатели призывают отказаться от поездок
13:01, сегодня7
На старинную часовню в Адмиралтейской слободе в Казани установили крест
12:28, сегодня3
В Казань приехал актер Сами Насери: начинаются съемки фильма «Шаляпин-Форза»
10:53, сегодня14
Из-за метели в жилом доме в Казани отлетел кусок крыши
10:06, сегодня10
Выходные с автоматом в руках: сотрудники ProKazan.ru попробовали себя в роли спецназовцев
Праздник Курбан-Байрам не попадет под законопроект о жестоком обращении с животными
09:02, сегодня26
Синоптики предупреждают об осадках в Казани: водителей ждут гололедица и снежные заносы
07:00, сегодня4
"Рубин" проиграл "Локомотиву" в Москве
19:32, 02.12.201724
Казанец застал врасплох грабителей в своей квартире
В Татарстане 21-летний парень сгорел заживо, его тестю удалось спастись
17:13, 02.12.201713
Президент Татарстана дал указание усилить меры безопасности в РТ к новогодним праздникам
16:48, 02.12.201720
Смертельное ДТП в РТ: куски машины и окровавленные вещи разбросало в радиусе 10 метров
16:12, 02.12.20179
Инстаграм казанских автослесарей: голые мастера и кот в двигателе
В Казани иномарка врезалась в забор и перевернулась на глазах очевидцев
15:33, 02.12.201716
Смертельная рыбалка в Раифе: двое мужчин провалились под первый лед и один из них утонул
14:01, 02.12.201714
Рустам Минниханов заявил, что 80 процентов татарстанцев одобряют позицию Путина
13:18, 02.12.201789
Вечный спор: где казанцам лучше жить, в городе или на природе
В Зеленодольске двое бомжей попытались по частям сдать в металлолом вагон электрички
11:34, 02.12.201727
В Казани во время нападения грабитель возбудился и попытался изнасиловать жертву
10:34, 02.12.201727
Из-за сильного снегопада в Москве задержали несколько рейсов до Казани
09:36, 02.12.20175
Зеленодолец Данил Буранов довел до "бешенства" Билана и прошел в четвертьфинал шоу «Голос
09:24, 02.12.201712
Стало известно, как будет выглядеть станция метро "Дубравная" в Казани
09:15, 02.12.201714
В субботу в Казани ожидается первая в этом декабре метель
08:11, 02.12.20174
Итоги жеребьевки ЧМ-2018: стало известно, какие команды сыграют в Казани
01:06, 02.12.201734
Дед Мороз в Казани надел бутсы и посоветовал, что делать, если ребенок просит гаджет
18:27, 01.12.201729
В России разработан стандарт для лечения пожилых людей
17:58, 01.12.201718
Фоторепортаж ProKazan.ru: как в Казани прошел концерт Uma2rman
17:30, 01.12.20173
«Не вздумай к ней подходить, не вздумай сидеть рядом!»: как живут люди с ВИЧ в Казани
17:26, 01.12.201732
МОК пожизненно дисквалифицировал лыжницу из Татарстана
17:24, 01.12.201725
В Казани возбудили дело на полицейского, который вынудил пострадавшего не писать заявление
17:09, 01.12.201718
Стало известно, сколько будет стоить проезд до Иннополиса из Казани
16:35, 01.12.201716
В Татарстане в утреннем ДТП погибла девушка, полгода назад вышедшая замуж
16:30, 01.12.201730
СМИ: избитый у ресторана в Казани следователь СК был уволен за несколько дней до драки
16:09, 01.12.201726
Казанский авиационный завод передал Минобороны РФ бомбардировщик Ту-22МЗ
15:56, 01.12.201716
В Казани два брата похитили студентку и сутки держали ее в квартире
15:42, 01.12.201719
«На столе»: бесплатные завтраки, день рождения «Хлеб и Вино» и новый бар в центре Казани
15:18, 01.12.20171
Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели
15:10, 01.12.20179
Расстрел в подъезде на Чуйкова: одним из пострадавших хулиганов оказался сын судьи
14:50, 01.12.201746
В Госсовете Татарстана предложили выплачивать компенсацию за отсутствие места в детсаду
14:49, 01.12.20179
В Казани на Волге ликвидировали огромное масляное пятно
14:24, 01.12.20176
Антимонопольщики заподозрили «Казанские аптеки» в сговоре на рынке лекарств
14:09, 01.12.201710
В Казани на Волге обнаружили огромное масляное пятно
13:48, 01.12.201711
Появилось видео момента ДТП на Нариманова, где водитель «ПАЗика» насмерть сбил пешехода
13:28, 01.12.201721
Метшин предложил запустить прямой авиарейс из Казани в столицу Венгрии
13:11, 01.12.201747
ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки "Шипы"
12:31, 01.12.201763
В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших более 21 млн рублей
11:56, 01.12.20177
В Казани задержали двух парней, избивших следователя и помощника прокурора у ресторана
11:47, 01.12.201721
В #Щедрый вторник в Казани слабовидящие люди в кино познакомились с историей революции
11:37, 01.12.20171
В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, которые переписывались через Сеть с девочками
11:22, 01.12.201711
В Татарстане более 800 дольщиков официально признали обманутыми
11:17, 01.12.201711
В Челнах машина на полной скорости вылетела с моста: погиб 20-летний водитель
10:42, 01.12.201712
Эксперт: к 2020 году ставки по депозитам упадут до 4 процентов
10:38, 01.12.20179
В Татарстане вновь подорожает коммуналка
10:05, 01.12.201767
СМИ: Путин дал установку регионам провести президентские выборы «без скандалов»
09:45, 01.12.201758
В Казани мужчина провалился под лед и утонул
09:23, 01.12.201714
В Татарстане женщина внезапно умерла в присутствии родственников
08:57, 01.12.201716
В Казани почти на месяц закрыли движение по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская
08:39, 01.12.20171
В Казани появятся 13 новых платных парковок
08:14, 01.12.201773
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег
06:17, 01.12.20172
Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки
20:40, 30.11.201756
Минниханов впервые после введения "добровольного татарского" прокомментировал эту тему
20:19, 30.11.201737
Из Лондона в Агрыз: Минниханов открыл спорткомплекс за четверть миллиарда рублей
19:07, 30.11.201718
Храм всех религий Казани открылся для туристов впервые после пожара
18:13, 30.11.201737
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

На старинную часовню в Адмиралтейской слободе в Казани установили крест

На старинную часовню в Адмиралтейской слободе в Казани установили крест
16+
Фото: диакон Дмитрий Аликин

В Казани прошло торжественное освящение и установку креста на часовню великомученика и целителя Пантелеимона при больнице в Адмиралтейской слободе. Об этом на официальном сайте митрополии сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Чин освящения провел настоятель Введенского Кизического мужского монастыря игумен Пимен (Ивентьев). На богослужении присутствовали исполняющий обязанности настоятеля Макарьевской пустыни иеромонах Амвросий (Горновский), представители администрации Кировского района города Казани и верующие.

Справка
Часовня построена в 1885 году и является одним из старейших зданий Казани. Она входила в архитектурный комплекс 4-й городской больницы. В прежние года в часовне отпевали умерших и крестили новорожденных. В советские года здание переделали под котельную. В 2011 году ее передали Вознесенскому Макарьевскому мужскому монастырю, после чего было принято решение ее реставрировать.

Ольга Плешкова, 03.12.2017, 12:28
Тэги: Религия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Дед03 декабря 2017, 12:37
Доброе дело.
1
3
Согласны с автором?
Землянин03 декабря 2017, 12:56
Дело хорошее.Вот только бы Плешкова без ошибок писать научилась,вообще бы замечательно было!-В Казани прошло торжественное освящение и установку креста
1
1
Согласны с автором?
Землянин03 декабря 2017, 12:58
О знаках препинания я вообще молчу...
1
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 79
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru