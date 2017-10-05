На старинную часовню в Адмиралтейской слободе в Казани установили крест

В Казани прошло торжественное освящение и установку креста на часовню великомученика и целителя Пантелеимона при больнице в Адмиралтейской слободе. Об этом на официальном сайте митрополии сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Чин освящения провел настоятель Введенского Кизического мужского монастыря игумен Пимен (Ивентьев). На богослужении присутствовали исполняющий обязанности настоятеля Макарьевской пустыни иеромонах Амвросий (Горновский), представители администрации Кировского района города Казани и верующие.

Справка

Часовня построена в 1885 году и является одним из старейших зданий Казани. Она входила в архитектурный комплекс 4-й городской больницы. В прежние года в часовне отпевали умерших и крестили новорожденных. В советские года здание переделали под котельную. В 2011 году ее передали Вознесенскому Макарьевскому мужскому монастырю, после чего было принято решение ее реставрировать.