Из-за метели в жилом доме в Казани отлетел кусок крыши

Вчера, 2 декабря, в доме по улице Заря, 4 из-за сильного ветра упал кусок крыши и труба. Об этом сообщает читатель ProKazan.ru.

- Никто не убирает, ни до кого не дозвониться, - пишет читатель. - Дом старый, уже лет 40 не было капремонта. Каждый раз он стоит в очереди на капремонт, но так ничего и не происходит.

Отметим, что вчера на Казань обрушилась первая метель. Порывы ветра достигали 16 м/с.