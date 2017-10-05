Праздник Курбан-Байрам не попадет под законопроект о жестоком обращении с животными

касаться праздника Курбан-Байрам, усыпления по ветеринарным показаниям, сельскохозяйственным животным, охоты и служебным животным. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

- Под действие статьи не будут подпадать случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий, - сказал Крашенинников. - Сюда относится один из главных праздников мусульман - Курбан-байрам или праздник жертвоприношения. В рамках празднования производятся обряды принесения в жертву специальных животных. Это традиционный исламский праздник и он имеет многовековую историю, - сказал парламентарий.

Крашенинников отметил, что из-под действия закона будет выведены случаи умерщвления собственником сельскохозяйственных животных ради мяса, охота, усыпление ветеринаром при ветеринарных показаниях, а также использовании животного правоохранительными органами.

Законопроект о жестоком обращении с животными предусматривает ответственность - лишение свободы до 3 лет. До 5 лет тюрьмы можно получить если живодерство совершено группой лиц, в присутствии малолетнего, с применение садистких методов, а также с публичной демонстрацией, например в прессе или в интернете.

