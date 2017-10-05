В Татарстане 21-летний парень сгорел заживо, его тестю удалось спастись

Сегодня ночью в селе Нижний Табын Муслюмовского района вспыхнул частный дом. Из горящего здания выбраться удалось не всем - в огне погиб молодой зять хозяина дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на номер "112" поступило в час ночи. На место выехали как профессиональные пожарные, так и добровольцы из пожарного общества "Табын". Жители села помогали чем могли. Так, например, к горящему дому пригнали специальный трактор с бочкой воды. Но этого объема не хватило, поэтому пожарные рукава проложили к реке Ик.

Через полчаса огонь удалось подушить. Как сообщил владелец дома, внутри остался его 21-летний зять. Когда спасатели начали осматривать выгоревшее здание, в одной из комнат обнаружили тело погибшего мужчины.

По предварительной версии, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.