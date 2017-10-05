Смертельное ДТП в РТ: куски машины и окровавленные вещи разбросало в радиусе 10 метров

В аварии погибли два человека

Страшная авария произошла накануне возле села Шереметьевка на 35-м километре трассы Нижнекамск-Чистополь. В результате столкновения "Газели" и "Жигулей" погибли два человека, сообщает "Татарстан-24".

Удар был такой сильный, что детали машины и окровавленные вещи водителя и пассажира разбросало в радиусе 10 метров от места столкновения.

На место ДТП, помимо сотрудников ГИБДД, выехали пожарные, так как водителя и пассажира "Жигулей" зажало в салоне.Панель приборов и рулевое колесо в буквальном смысле вдавило им в грудь.

С помощью специнструмента извлекли пострадавших и передали их медикам. Но в больнице люди скончались - травмы оказались слишком серьезными.

Водитель "Газели" не пострадал. Как выяснили следователи, виновник ДТП – управлявший легковушкой житель Камских Полян - выехал на полосу встречного движения. Он был пьян.