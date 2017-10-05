В Казани иномарка врезалась в забор и перевернулась на глазах очевидцев

Утром 2 декабря на проспекте Ямашева водитель автомобиля "Киа" не справился с управлением и, сбив секцию металлического забора, перевернулся, сообщает "Татарстан-24".

Владелец иномарки уверен, что причиной ДТП стал грузовик, который подрезал его на дороге. Но у водителя большегруза своя версия произошедшего.

Как рассказал журналистам водитель "Камаза", он двигался по второму ряду и прекрасно видел тот момент, когда "Киа" начала терять управление. Сам он уверен, что и вовсе не является участником ДТП, однако с места аварии мужчина предпочел не уезжать.

Следов на кузове грузовика не нашли и подоспевшие на место инспекторы ГИБДД. Разобраться в ситуации инспекторам помогут записи с камер видеонаблюдения.

Если выяснится, что водитель "КамАЗа" все же не виноват, то владельцу "Киа" придется ремонтировать машину за свой счет и оплачивать поврежденный забор.