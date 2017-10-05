В Казани во время нападения у грабителя возникла эрекция, и он чуть не изнасиловал жертву

В Казани во время нападения жертве об голову разбили стеклянную бутылку, после чего потерпевшая потеряла сознание. После того как у женщины забрали ценные вещи, один из грабителей случайно возбудился и решил изнасиловать беспомощную жертву, сообщает KZNLIVE.

- На 49-летнюю жительницу Казани напали в подъезде дома 191 по улице Декабристов, - цитирует портал свой собственный источник в правоохранительных органах. - Неизвестный нанёс удар стеклянной бутылкой по голове и похитил сотовый телефон, паспорт и ключи от квартиры. После полученного удара женщина потеряла сознание. В этот момент один из злоумышленников снял штаны с потерпевшей и пытался изнасиловать.

Подозреваемых задержали на следующий день, когда женщина обратилась в полицию. Задержанными оказались двое безработных 29 и 30 лет. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье – «Разбой», а на одного из них дополнительно за попытку изнасилования.