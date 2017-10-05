Зеленодолец Данил Буранов довел до «бешенства» Билана и прошел в четвертьфинал шоу «Голос

23-летний певец из Зеленодольска успешно преодолел этап "Нокаутов" в телепроекте "Голос" и прошел в четвертьфинал.

Данил Буранов исполнил песню Grace Kelly британского певца Mika.

Исполнение было таким точным, что Леонид Агутин не удержался и начал танцевать. А когда песня завершилась, все трое судей похвалили зеленодольца за великолепную технику. Как призналась Пелагея, она сама давно мечтала дать кому-то из своих подопечных эту песню, но не было певца, который бы смог ее исполнить.

- Данил Буранов знает, чего хочет, цельный человек, и это меня иногда бесит, - признался Дима Билан, но снова отдал предпочтение зеленодольцу.

С мнением наставника согласились 72% зрителей.

После выступления Буранов рассказал, что песню предложил сам и Билан без раздумий согласился.

- Материал для четвертьфинала будем подбирать с Димой, и, надеюсь, это будет стоящая вещь, я постараюсь так сделать, чтобы всем понравилось, - сказал Данил Буранов.

На следующем этапе Данил будут исполнять песню в прямом эфире и теперь его мастерство оценят сами зрители во время онлайн-голосования.