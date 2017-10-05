Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Дубравная» в Казани

Здесь построят две парковки и переход на станцию «Улица Фучика»

1 декабря в Казани состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от станции метро "Проспект Победы" до "Дубравной". Горожанам рассказали, как разместятся объекты инфраструктуры станции на прилегающей территории, сообщает "Татар-информ".

Стало известно, что станция будет трехпролетной с длиной платформы 105 м, а так как "Дубравная" будет пересадочным узлом, то в одном из вестибюлей предусмотрен переход на станцию "Улица Фучика". Она станет первой станцией второй, азинской линии казанского метрополитена Фучика – Сахарова.

Постепенно станция "Дубравная" будет наращивать пассажиропоток с 309,6 тыс. человек в день до 430 тыс. 906.

После завершения строительных работ и благоустройства на прилегающей территории будут обустроены официальные бесплатные места для торговли частных лиц.

- Творческая группа архитекторов при мэрии уже разработала специальный проект для организации на месте прежнего стихийного участка розничной торговли бесплатные официальные торговые места, – рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

Вдоль существующих дорог будут организованы две парковки в общей сложности на 98 машино-мест.