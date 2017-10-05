МОК пожизненно дисквалифицировал лыжницу из Татарстана

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал лыжницу из Зеленодольска Анастасию Доценко, сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что такое решение было принято после повторной проверки допинг-проб. Результаты спортсменки на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы.

Напомним, лыжница из Татарстана на Олимпийских играх в Сочи заняла шестое место в командном спринте.

На данный момент комиссия МОК уже пожизненно дисквалифицировала 22 российских спортсмена.