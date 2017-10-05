Наверх
«Не вздумай к ней подходить, не вздумай сидеть рядом!»: как живут люди с ВИЧ в Казани
17:26, сегодня
В России разработан стандарт для лечения пожилых людей
17:58, сегодня
МОК пожизненно дисквалифицировал лыжницу из Татарстана
17:24, сегодня3
В Казани возбудили дело на полицейского, который вынудил пострадавшего не писать заявление
17:09, сегодня2
Инстаграм казанских автослесарей: голые мастера и кот в двигателе
Стало известно, сколько будет стоить проезд до Иннополиса из Казани
16:35, сегодня6
В Татарстане в утреннем ДТП погибла девушка, полгода назад вышедшая замуж
16:30, сегодня11
СМИ: избитый у ресторана в Казани следователь СК был уволен за несколько дней до драки
16:09, сегодня11
Вечный спор: где казанцам лучше жить, в городе или на природе
Казанский авиационный завод передал Минобороны РФ бомбардировщик Ту-22МЗ
15:56, сегодня4
В Казани два брата похитили студентку и сутки держали ее в квартире
15:42, сегодня11
«На столе»: бесплатные завтраки, день рождения «Хлеб и Вино» и новый бар в центре Казани
15:18, сегодня
Как в Казани делают пластические операции по коррекции «азиатских глаз»
Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели
15:10, сегодня6
Расстрел в подъезде на Чуйкова: одним из пострадавших хулиганов оказался сын судьи
14:50, сегодня22
В Госсовете Татарстана предложили выплачивать компенсацию за отсутствие места в детсаду
14:49, сегодня6
Все о детях, старении и сексе: Чему казанские женщины научились в Школе женского здоровья
В Казани на Волге ликвидировали огромное масляное пятно
14:24, сегодня3
Антимонопольщики заподозрили «Казанские аптеки» в сговоре на рынке лекарств
14:09, сегодня6
В Казани на Волге обнаружили огромное масляное пятно
13:48, сегодня7
Появилось видео момента ДТП на Нариманова, где водитель «ПАЗика» насмерть сбил пешехода
13:28, сегодня18
Метшин предложил запустить прямой авиарейс из Казани в столицу Венгрии
13:11, сегодня33
ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки "Шипы"
12:31, сегодня53
В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших более 21 млн рублей
11:56, сегодня5
В Казани задержали двух парней, избивших следователя и помощника прокурора у ресторана
11:47, сегодня14
В #Щедрый вторник в Казани слабовидящие люди в кино познакомились с историей революции
11:37, сегодня1
В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, которые переписывались через Сеть с девочками
11:22, сегодня9
В Татарстане более 800 дольщиков официально признали обманутыми
11:17, сегодня7
В Челнах машина на полной скорости вылетела с моста: погиб 20-летний водитель
10:42, сегодня12
Эксперт: к 2020 году ставки по депозитам упадут до 4 процентов
10:38, сегодня8
В Татарстане вновь подорожает коммуналка
10:05, сегодня53
СМИ: Путин дал установку регионам провести президентские выборы «без скандалов»
09:45, сегодня48
В Казани мужчина провалился под лед и утонул
09:23, сегодня14
В Татарстане женщина внезапно умерла в присутствии родственников
08:57, сегодня13
В Казани почти на месяц закрыли движение по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская
08:39, сегодня1
В Казани появятся 13 новых платных парковок
08:14, сегодня52
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег
06:17, сегодня2
Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки
20:40, 30.11.201756
Минниханов впервые после введения "добровольного татарского" прокомментировал эту тему
20:19, 30.11.201737
Из Лондона в Агрыз: Минниханов открыл спорткомплекс за четверть миллиарда рублей
19:07, 30.11.201718
Храм всех религий Казани открылся для туристов впервые после пожара
18:13, 30.11.201736
Минниханов отменил карантин по бешенству, введенный после появления странной лисицы
17:51, 30.11.201724
В Челнах мужчина разбился во время ремонта на балконе
17:39, 30.11.201718
Синоптики рассказали, каким будет первый день зимы в Казани
17:29, 30.11.201714
СМИ: проект закона "О Конституционном собрании" для изменения Конституции вернут автору
17:25, 30.11.201713
В Татарстане шестилетний мальчик с ДЦП выпал из поезда
17:05, 30.11.201711
Главой штаба Ксении Собчак в Казани стала руководитель одного из проектов Ходорковского
16:45, 30.11.201748
В исполкоме Казани ликвидируют Комитет содействия развитию туризма‍
16:30, 30.11.201716
Казанца, который пытался дать взятку приставу, отправили в колонию строгого режима
16:21, 30.11.201718
В Казани задержали вора, который обокрал две мечети‍
16:10, 30.11.201713
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» создают новогоднее настроение
15:51, 30.11.20172
ГИБДД Казани вновь проведет рейд со "скорыми", чтобы найти водителей-нарушителей
15:25, 30.11.201713
В Казани задержали двух полицейских и экс-следователя СКР: их подозревают в заражении мяса
14:35, 30.11.201725
Минобрнауки РТ: почти 70% школьников выбрали для изучения татарский язык
14:25, 30.11.2017100
Нефть не сдается: "Татнефть" увеличила прибыль в 2017 году
14:04, 30.11.20178
Вратарь «Ак Барса» прокомментировал поражение в «зеленом дерби» на татарском языке
13:44, 30.11.201720
В Нижнекамске в доме, где расправились с 16-летним подростком, нашли зарезанной женщину
13:31, 30.11.201713
Эксперимент: мы узнали, в каких из 7 районов Казани из кранов течет самая безопасная вода
13:08, 30.11.201715
В Татарстане 5-летняя девочка умерла на руках у своей мамы
13:05, 30.11.20176
Путину расскажут о нарушениях с татарским языком в школах Татарстана
12:59, 30.11.2017119
Казанцы смогут проехать в поездах за полцены: РЖД объявили акцию
12:26, 30.11.20177
Погром в «Алтыне»: полиция выяснила личности всех нападавших, дело направлено в суд
11:42, 30.11.201717
На улице Нариманова водитель "ПАЗика" насмерть сбил пешехода
11:15, 30.11.201719
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани возбудили дело на полицейского, который вынудил пострадавшего не писать заявление

В Казани возбудили дело на полицейского, который вынудил пострадавшего не писать заявление
16+
Фото: личная страница подозреваемого vk.com

В Казани Следственный  комитет возбудил дело на старшего оперуполномоченного одного из отделов полиции, который вынудил пострадавшего не писать заявление в правоохранительные органы, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- 14 октября этого года 41-летний мужчина похитил у 40-летнего мужчины сотовый телефон Alcatel стоимостью в 6 тысяч рублей. Когда пострадавший обратился в полицию, подозреваемый оказал на него морального воздействие, чтобы он не писал заявление, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", идет расследование.

Денис Зарипов, 01.12.2017, 17:09
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожансто01 декабря 2017, 17:22
Не удивился бы если мент и сам телефон украл ,,, такие менты в этой стране
1
0
Согласны с автором?
ага01 декабря 2017, 17:24
Последствия "палочной системы". Полиционер понимал, что трубу один ...й не найдут. А, лишний "висяк" не нужен.
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 67
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru