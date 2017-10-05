В Казани возбудили дело на полицейского, который вынудил пострадавшего не писать заявление

В Казани Следственный комитет возбудил дело на старшего оперуполномоченного одного из отделов полиции, который вынудил пострадавшего не писать заявление в правоохранительные органы, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- 14 октября этого года 41-летний мужчина похитил у 40-летнего мужчины сотовый телефон Alcatel стоимостью в 6 тысяч рублей. Когда пострадавший обратился в полицию, подозреваемый оказал на него морального воздействие, чтобы он не писал заявление, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", идет расследование.