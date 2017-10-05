Стало известно, сколько будет стоить проезд до Иннополиса из Казани

Шаттл, курсирующий по маршруту Иннополис — Казань — Иннополис, с 1 января 2018 года станет перевозить пассажиров платно. Об этом сообщается в консьерж-сервисе города в Telegram.

Так, стоимость проезда при оплате банковскими и социальными картами, проездными билетами составит 80 рублей, при оплате наличными — 100 рублей.

Отмечается, что проездные будут продаваться только юридическим лицам. Расписание маршрутов останется прежним.

Напомним, о том, что плату за проезд введут до Иннополиса стало известно еще в сентябре этого года, об этом заявил мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. По его словам, момента запуска первого рейсового автобуса объем пассажирских перевозок сильно вырос - если в самом начале в Иннополис дважды в день ездил 20-местный автобус, то сегодня в будний день ходит 23 рейса в одну сторону больших 53-х местных автобусов. В неделю на этих автобусах перевозят 3,5 тысячи пассажиров.

- Весь этот транспорт для пассажира бесплатный, то есть он целиком лежит на бюджете города. Но эта картина не может продолжаться бесконечно. Мы не транспортная компания, - заявил мэр.