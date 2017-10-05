СМИ: избитый у ресторана в Казани следователь СК был уволен за несколько дней до драки

Стало известно, что избитый в Казани у ресторана "Фортепиано" вместе с прокурором из Саратовской области 26-летний Руслан Ибрагимов был на момент инцидента бывшим сотрудником 1-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РТ, об этом сообщает "Вечерняя Казань".

- Руслан Ибрагимов на момент происшествия был бывшим следователем - за несколько дней до случая в ресторане он написал заявление об увольнении по собственному желанию, - говорится в сообщении.

Впрочем, как сообщил ProKazan.ru источник, пострадавший "экс-следователь" сообщил после драки в правоохранительные органы о похищении у него ключей от служебного кабинета, сейфа, служебного удостоверения и номерной печати.

Напомним, сегодня также стало известно, что полиция Казани задержала двух 21-летних парней, которых подозревают в избиении. Они были заключены под стражу.

Ранее ProKazan.ru сообщал, что в ночь на 20 ноября из-за конфликта следователя и помощника прокурора с другими посетителями ресторана, который начался после пролитого стакана воды, на улице произошла потасовка, в результате которого избитый следователь и лишился вещей.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Грабеж".