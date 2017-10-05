Казанский авиационный завод передал Минобороны РФ бомбардировщик Ту-22МЗ

Казанский авиационный завод передал в авиапарк дальней авиации воздушно-космических сил РФ очередной дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.

Сообщается, что накануне самолет покинул летно-испытательную станцию Казанского авиационного завода.

- В цехах предприятия на Ту-22М3 выполнен весь перечень запланированных контрольно-восстановительных работ, а на летно-испытательной станции завода специалистами проведены все наземные испытания, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Казанском авиационном заводе начинаются наземные и летные испытания стратегического ракетоносца Ту-160М2. Кстати, самолет достраивался из задела завода с целью восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых двигателей с улучшенными характеристиками. Боевая машина будет способна выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160.