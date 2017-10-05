В Казани два брата похитили студентку и сутки держали ее в квартире

В Казани два брата вместе со знакомым похитили 19-летнюю студентку одного из колледжей города, после чего сутки держали ее там, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 18-летний парень вместе с ранее судимым 25-летним двоюродным братом, принадлежащие к азербайджанской диаспоре, 16 ноября силой посадили знакомую девушку в белый автомобиль и увезли в съемную квартиру на улице Белинского.

- Там они ее удерживали до обеда 17 ноября, не позволяя выйти из квартиры, - рассказали ProKazan.ru.

В это время родственники девушки уже обратились в полицию.

В итоге пострадавшая девушка вернулась домой, 22 ноября в Следственном комитете по данному факту возбудили дело по статье "Похищение человека". Сейчас ведется розыск подозреваемых.

По одной из версий, подозреваемые могли похитить девушку, чтобы "принудить к отношениям" с младшим из похитителей, однако сделать этого не удалось, после чего девушку освободили.

Сейчас идет расследование дела.