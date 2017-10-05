Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в предстоящие выходные.

Так, завтра, 2 декабря, в Казани в ночные часы температура воздуха опустится до 3-5 градусов мороза, будет без осадков. Днем ожидается до 2 градусов ниже нуля. Во второй половине дня небольшой снег, метель. Ветер южный умеренный до сильного, утром и днем местами порывы до 16 м/с.

В воскресенье, 3 декабря, в Татарстане ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров. На дорогах возможна гололедица.