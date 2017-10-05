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Расстрел в подъезде на Чуйкова: одним из пострадавших хулиганов оказался сын судьи

Расстрел в подъезде на Чуйкова: одним из пострадавших хулиганов оказался сын судьи
16+
Фото: kazanfirst.ru
Сейчас по данному факту идет доследственная проверка

Стали известны подробности происшествия в подъезде дома на улице Чуйкова, где директор ООО "Альянс Групп" Ильгам Вафин расстрелял из травматического пистолета четырех хулиганов, выяснилось, что одним из пострадавших оказался сын судьи Арбитражного суда Поволжского округа. Об этом сообщает KazanFirst.ru.

Напомним, инцидент случился в ночь на понедельник в подъезде дома по улице Чуйкова. Бизнесмен вместе с супругой и 5-летней дочерью находился в своей квартире, когда в подъезде неизвестные распивали спиртные напитки и шумели. Вафин вышел в подъезд, спустился на несколько этажей и сделал замечание одному из молодых людей. Те, по словам адвоката, спросили, с какого он этажа, и пока Вафин поднимался на лифте, успели подняться до его лестничной площадки, после чего началась драка.

Бизнесмен выстрелил в парней около шести раз из травматического пистолета, а затем вызвал полицию. Пострадавших после госпитализировали с различными ранами, у одного из них оказалось сломано ребро, у другого - травмы колен, у третьего - ушибленная рана груди, а у четвертого - перелом носа. Также пострадал и бизнесмен, которому оказали медицинскую помощь.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - отмечают СМИ (данная цитата была обновлена, изначально сообщалось о возбуждении уголовного дела).

На сайте Арбитражного суда Поволжского округа можно узнать, что мать пострадавшего хулигана была назначена на свою должность в июне 2011 года.

Денис Зарипов, 01.12.2017, 14:50
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин01 декабря 2017, 14:58
Мда, нет справедливости в этом мире, где положение и деньги решают все!
0
13
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Горожанин01 декабря 2017, 14:58
Где справедливость, где ?! счас еще и засудят за применение травмата, не было бы травмата, могли забить в лифте же .....
Лучший комментарий
1
44
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Rrr01 декабря 2017, 15:00
Не люблю бизнесменов, но тут я двумя руками за него!
3
32
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Горожанин01 декабря 2017, 15:01
Ну ну.... Дети судей у нас теперь неприкосновенны и могут беспределить по полной ? Дерьмократия в действии.....
1
27
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Горожанин01 декабря 2017, 15:01
Мужика наградить! Только его закроют, а не закроют, так на бабки поставят. Менты вчетвером мужика убили, только условно дали, а здесь мамочка все связи включит. Не верю в наше правосудие.
1
35
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Горожанин01 декабря 2017, 15:02
Коррупционер = уважаемый человек, следовательно хулuган = потерпевший. Все норм.
1
7
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Злобный Аноним01 декабря 2017, 15:05
Ну почему, дело о правомерности применения ОРУЖИЯ должно быть в любом случае, только в нормальном обществе оно будет признано правомерным. Ну а у нас надо спросить у нападавших паспорта, прогуглить, чьи они РОДСТВЕННИКИ, извиниться и самому пойти повеситься, так как посмел оскорбить детёныша судьи!!!
1
20
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Форвард01 декабря 2017, 15:10
Как правило у таких родителей, типа этой судьи дети всегда ведут себя нахально и часто преступают закон. Уже одно упоминание о том что распивали в подъезде и шумели можно квалифицировать как хулuганство, а если еще и бизнесмена поранили, то групповое нападение. А мужик использовал травмат для самообороны себя, своей семьи и имущества, так должны видеть адекватные полицейские, а не жополизы мусорские, которые готовы по первому требованию дело заводить.
Журналистов про Казана просьба держать нас в курсе этого дела.
0
19
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Горожанин01 декабря 2017, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Не люблю бизнесменов, но тут я двумя руками за него!
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за что не любишь бизнесменов, пролетарий?
4
2
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Горожанин01 декабря 2017, 15:16
Не понимаю, зачем выходить, вызвал полиции через час они обычно приезжают, а по 10 раз полицию в подъезды вызывал, пока полностью всех не убрали..
3
1
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Горожанин01 декабря 2017, 15:17
зачем прикрыли глаза этим клоунам и судье? страна должна знать героев!
0
9
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Горожанин01 декабря 2017, 15:20
Маму долой из суда, пусть ребёнка воспитывает.
1
13
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Горожанин01 декабря 2017, 15:27
Ну вот. Мамка залетела от действий сына-колдрекса.
Но нет худа без добра. Будет время отпрыском заниматься.
Альфред Бернаут.
0
5
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Горожанин01 декабря 2017, 15:28
Сын судьи в подъезде водяру лакает? На кафешку денег нет? Мама облажалась.
0
10
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Горожанин01 декабря 2017, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Не понимаю, зачем выходить, вызвал полиции через час они обычно приезжают, а по 10 раз полицию в подъезды вызывал, пока полностью всех не убрали..
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10 раз не надо.
Лучше сообщить, что они принимают наркотические средства. Положат их мордой в пол, а потом очень доходчиво объясняет, не нужно в этом подъезде собираться. Одного раза хватает...
Альфред Бернаут
2
3
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Горожанин01 декабря 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот. Мамка залетела от действий сына-колдрекса.
Но нет худа без добра. Будет время отпрыском заниматься.
Альфред Бернаут.
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Пока залета нет, вот если будет у сынули судимость, тогда и будет залет.
0
2
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Горожанин01 декабря 2017, 15:57
Правильно этому бизнесмену по башке надавали. Это надо, же взял с собой травмат, спустился на несколько этажей, не поленился, видимо думал что он такой крутой бизнесмен что все перед ним должны на задник лапках ходить. На будущее ему наука видно молодой еще.
8
1
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Горожанин01 декабря 2017, 16:07
Судью на мыло.
0
1
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Горожанин01 декабря 2017, 16:18
Судью на мыло однозначно!
Бизнесмена на зону! Явный умысел - к нему не ломились в квартиру, жизни его не угрожали, он сам взял травмат и пошел на разборки заведомо имея преимущество!
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