Расстрел в подъезде на Чуйкова: одним из пострадавших хулиганов оказался сын судьи

Сейчас по данному факту идет доследственная проверка

Стали известны подробности происшествия в подъезде дома на улице Чуйкова, где директор ООО "Альянс Групп" Ильгам Вафин расстрелял из травматического пистолета четырех хулиганов, выяснилось, что одним из пострадавших оказался сын судьи Арбитражного суда Поволжского округа. Об этом сообщает KazanFirst.ru.

Напомним, инцидент случился в ночь на понедельник в подъезде дома по улице Чуйкова. Бизнесмен вместе с супругой и 5-летней дочерью находился в своей квартире, когда в подъезде неизвестные распивали спиртные напитки и шумели. Вафин вышел в подъезд, спустился на несколько этажей и сделал замечание одному из молодых людей. Те, по словам адвоката, спросили, с какого он этажа, и пока Вафин поднимался на лифте, успели подняться до его лестничной площадки, после чего началась драка.

Бизнесмен выстрелил в парней около шести раз из травматического пистолета, а затем вызвал полицию. Пострадавших после госпитализировали с различными ранами, у одного из них оказалось сломано ребро, у другого - травмы колен, у третьего - ушибленная рана груди, а у четвертого - перелом носа. Также пострадал и бизнесмен, которому оказали медицинскую помощь.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - отмечают СМИ (данная цитата была обновлена, изначально сообщалось о возбуждении уголовного дела).

На сайте Арбитражного суда Поволжского округа можно узнать, что мать пострадавшего хулигана была назначена на свою должность в июне 2011 года.