В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших более 21 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ по Елабужскому району задержали 8 человек, которые через незаконную банковскую деятельность добыли 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МВД, два жителя Елабуги создали группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

- Все роли в организации были распределены четко: участники контролировали проведение банковских операций, создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица, оформляли пластиковые карты на номинальных собственников и передавали незаконно обналиченные деньги клиентам, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время установлены 8 участников групп, все они задержаны.

- В ходе обысков оперативники изъяли более 100 печатей различных организаций, более 500 пластиковых карт на физических лиц, 6 паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, более 50 симкарт различных операторов, 3 ноутбука, 4 принтера, 35 чековых книжек для снятия наличных, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.