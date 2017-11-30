В #Щедрый вторник в Казани слабовидящие люди в кино познакомились с историей революции

28 ноября в 14 городах страны прошли бесплатные показы фильмов с тифлокомментариями, адаптированные для просмотра людьми с частичной или полной потерей зрения. Кинопоказы организованы компанией «МегаФон» и Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и проходят уже второй год в рамках Международного Дня благотворительности #ЩедрыйВторник.

Благотворительные кинопоказы, адаптированные для слепых и слабовидящих людей, прошли в кинотеатрах 14 городов России: Москве, Казани, Оренбурге, Абакане, Владивостоке, Иркутске, Кирове, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Белогорске, Улан-Удэ и Хабаровске.

В этот день мы хотим не только обратить внимание общества на необходимость создания доступной культурной среды для людей с нарушениями слуха и зрения, но и вспомнить нашу историю. Фильм-альманах «2017» кинокомпании «Новые люди», посвящен столетию русской революции и состоит из трех фильмов: «Глаза Октября» Арсения Занина, «Топливо» Михаила Архипова и «Ленин_2017» Дениса Шабаева. Проект также поддержал Госфильмофонд и предоставил создателям Альманаха «2017» множество уникальных архивных кадров старых игровых фильмов и кинохроник.

«Второй год подряд мы совместно с кинотеатром «Мир» и Республиканской библиотекой слепых присоединяем Казань к международной акции #Щедрыйвторник. Мероприятия для слабовидящей аудитории очень востребованы и имеют высокую социальную значимость. Фильм-альманах «2017» выбранный для показа в этом году позволил нам вместе прикоснуться к столетней истории» - отмечает Андрей Золотарев, директор компании «МегаФон» в Татарстане.

«Нам показалось важным увидеть Октябрьскую революцию, ее вехи, символы и последствия глазами сегодняшних молодых людей - дебютантов в большом кинематографе» - прокомментировала Наталья Мокрицкая, генеральный продюсер картины и директор компании «Новые люди».