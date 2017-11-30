В Татарстане женщина внезапно умерла в присутствии родственников

В Камско-Устьинском районе Татарстана 38-летняя женщина внезапно умерла в присутствии родственников. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в селе Кирельское 16 ноября.

- Вечером около 22 часов женщина потеряла сознание. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть, - говорится в сообщении.

Сообщается, что тело женщины было направлено на вскрытие, которое показало, что она скончалась в результате разрыва печени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.