В Казани почти на месяц закрыли движение по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская

В Казани до 27 декабря будет ограничено движение по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская, сообщается на официальном сайте мэрии города.

Отмечается, что полностью закрыта одна полоса проезжей части улицы Клары Цеткин около зданий № 13, 17, 23, 29, 31а. Также закрыта одна полоса проезжей части улицы Кызыл Армейская около здания №9 по улице Клары Цеткин.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 5 декабря будет закрыта проезжая часть по улице Марджани около зданий №4 и №8.

- Ограничения связаны с проведением работ по прокладке трассы электрокабеля, - говорится в сообщении.