Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки

Минобрнауки России опубликовало на своем сайте разъяснение по изучению родных и государственных языков в школах российских регионов, которое было подготовлено с учетом ранее направленного президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обращения.

Сам Федеральный государственный образовательный стандарт был подготовлен еще 31 декабря 2015, согласно нему, министерством предложены возможности для преподавания и изучения государственных языков в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

- При этом учебные планы, используемые школами республик, должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик на добровольной основе, тем самым гарантируя право выбора родителей и учащихся, - отмечается в сообщении.

Подход, предложенный Миннихановым, как заметили в ведомстве, "позволил оперативно принять меры по выравниванию ситуации с преподаванием татарского языка как государственного языка республики на добровольной основе".

Завтра состоится сессия с участием министров образования республик, где также пройдёт обсуждение методических рекомендаций по вопросам изучения государственных языков республик.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане 69% школьников выбрали для изучения татарский язык в качестве родного языка. При этом 30% учеников для изучения выбрали русский язык, а 1% - иные языки.

Накануне в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. 71 депутат проголосовал "за" принятие постановления.