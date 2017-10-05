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Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки

Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки
16+
Фото: пресс-служба Минобразования России

Минобрнауки России опубликовало на своем сайте разъяснение по изучению родных и государственных языков в школах российских регионов, которое было подготовлено с учетом ранее направленного президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обращения.

Сам Федеральный государственный образовательный стандарт был подготовлен еще 31 декабря 2015, согласно нему, министерством предложены возможности для преподавания и изучения государственных языков в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

- При этом учебные планы, используемые школами республик, должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик на добровольной основе, тем самым гарантируя право выбора родителей и учащихся, - отмечается в сообщении.

Подход, предложенный Миннихановым, как заметили в ведомстве, "позволил оперативно принять меры по выравниванию ситуации с преподаванием татарского языка как государственного языка республики на добровольной основе".

Завтра состоится сессия с участием министров образования республик, где также пройдёт обсуждение методических рекомендаций по вопросам изучения государственных языков республик.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане 69% школьников выбрали для изучения татарский язык в качестве родного языка. При этом 30% учеников для изучения выбрали русский язык, а 1% - иные языки. 

Накануне в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. 71 депутат проголосовал "за" принятие постановления.

Н. Вильданов, 30.11.2017, 20:40
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин30 ноября 2017, 20:51
Придется самостоятельно поднимать уровень заинтересованности языком
0
1
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Горожанин30 ноября 2017, 20:52
Как завещал Шаймиев и Минниханов, будем разговаривать абсолютно везде на татарском
3
3
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Горожанин30 ноября 2017, 21:03
А что, у троллей рабочий день закончен?
0
4
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Горожанин30 ноября 2017, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
А что, у троллей рабочий день закончен?
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Перекусят и с новыми силами кинутся на эту косточку.
0
1
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Татарский тролль30 ноября 2017, 21:22
В ответ на комментарий пользователя
А что, у троллей рабочий день закончен?
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Ми с силами собираемся!
0
1
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Зимородок30 ноября 2017, 21:25
неприятная новость. И неоднозначная.
Ну так чо, министр Васильева прогнулась под Минниханова?
То про 2015 год пишут, то "подход, предложенный Миннихановым, позволил оперативно принять меры".
Муть какая-то и xepня.
0
4
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Горожанин30 ноября 2017, 21:48
В ответ на комментарий пользователя Зимородок
неприятная новость. И неоднозначная.
Ну так чо, министр Васильева прогнулась под Минниханова?
То про 2015 год пишут, то "подход, предложенный Миннихановым, позволил оперативно принять меры".
Муть какая-то и xepня.
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Вроде про добровольность везде сказано.
0
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Зимородок30 ноября 2017, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Вроде про добровольность везде сказано.
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Я понял! Это ему горькую пилюлю подсластили! :-P
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Русский тролль30 ноября 2017, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
Ми с силами собираемся!
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Верно,коллега.
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Лиора30 ноября 2017, 21:53
В ответ на комментарий пользователя Зимородок
неприятная новость. И неоднозначная.
Ну так чо, министр Васильева прогнулась под Минниханова?
То про 2015 год пишут, то "подход, предложенный Миннихановым, позволил оперативно принять меры".
Муть какая-то и xepня.
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да..так все и есть..а будет еще хуже
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Татарский тролль30 ноября 2017, 21:53
В ответ на комментарий пользователя
Верно,коллега.
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какая я тибе калека? Шайтан! Шайтан!
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Лиора30 ноября 2017, 21:55
В ответ на комментарий пользователя
Вроде про добровольность везде сказано.
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вот именно вроде!!!!навроди..вот вам и мавроди...и всеравно заставят да еще если не будешь учить типа к огэне допустим а в атестате должна бытьотметка оь изучении тат.языка а тем более обединят с самарой и ульяновском это какая территория получается чтобытатарский учили...а что еще будет впереди...
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Зимородок30 ноября 2017, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
да..так все и есть..а будет еще хуже
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читай мой коммент выше. Как же я сразу не вкурил?
Усталость, переутомление.. Бывает.
Завтра первый день зимы же. Ответственное мероприятие. :-D
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