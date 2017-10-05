Из Лондона в Агрыз: Минниханов открыл спорткомплекс за четверть миллиарда рублей

Президент РТ Рустам Минниханов, вернувшись из Лондона, принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Олимп" в Агрызе, на строительство которого были потрачены 246 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ. Денбги были выделены из бюджета РТ, частично средства выделила "Татнефть".

Строительство началось в апреле прошлого года, в новом спорткомплексе установлены два бассейна — для взрослых и для детей, работает универсальный спортзал для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу.

Также там есть помещения для занятий аэробикой, хореографией, единоборствами и силовыми видами спорта.

Ежедневно спорткомплекс сможет принимать до 740 человек.