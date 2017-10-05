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Из Лондона в Агрыз: Минниханов открыл спорткомплекс за четверть миллиарда рублей

Из Лондона в Агрыз: Минниханов открыл спорткомплекс за четверть миллиарда рублей
16+
Фото: prav.tatar.ru

Президент РТ Рустам Минниханов, вернувшись из Лондона,  принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Олимп" в Агрызе, на строительство которого были потрачены 246 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ. Денбги были выделены из бюджета РТ, частично средства выделила "Татнефть".

Строительство началось в апреле прошлого года, в новом спорткомплексе установлены два бассейна — для взрослых и для детей, работает универсальный спортзал для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу.

Также там есть помещения для занятий аэробикой, хореографией, единоборствами и силовыми видами спорта.
Ежедневно спорткомплекс сможет принимать до 740 человек.

Н. Вильданов, 30.11.2017, 19:07
Тэги: Спорт
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Комментарии

герцог30 ноября 2017, 19:41
Я лично советую заняться воздухоплаванием на гелиевых шариках.Недавно один начальник в Канаде полетел в другой город на 110 шариках.Он привязал к ним кресло.Однако шары испытывая низкое давление на очень высокой высоте стали лопаться, а ветер чуть-чуть изменил напрвление от заданной точки. Смелый спортсмен спрыгнул со стула и уже стал спускаться на парашуте.При приземлении он подвернул ногу и в довершении бед его схватила полиция за нарушение закона.По словам предпринимателя внизу под ним пролетел "Боинг". Однако Бурей (так его зовут) прославился на весь мир и вошёл в мировую историю-одной из причин его смелого поступка является мотив связанный с финансовым положением его компании.В полёте он использовал длинные шары с размером с метр (110) шаров.Но если говорить о наших а(тракционах, то у нас используют для поднятия ребёнка около 3000 шаров и привязывают их верёвкой-иначе, он улетит. Так при достижении 30 км. в высоту-шары начинают лопаться, а тело человека будет раздавлено низким давлением-можно если протыкать шары или отпускать их по одному понемнгу спускаться вниз-но можно избавиться хотя бы от одного шара и сила тяготения нерасчётно увеличит скорость,а ускорение порвёт шары от скоростных нагрузок.Там эти вещи рассчитать трудно-это не балласт с воздушного большого шара с горелкой.
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0
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Горожанин30 ноября 2017, 19:47
открывашка
0
4
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горожанин30 ноября 2017, 19:49
Построен из бюджета, т.е. на наши деньги.Хорошо бы , если был доступен простым людям, а не превратился в элитный, всем не по карману.
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2
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Горожанин30 ноября 2017, 19:51
Вот, обошлись же без баннеров Едро и рож карликов
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Горожанин30 ноября 2017, 19:51
Очередная кормушка для распила )))
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герцог30 ноября 2017, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
Построен из бюджета, т.е. на наши деньги.Хорошо бы , если был доступен простым людям, а не превратился в элитный, всем не по карману.
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Наше дело наше дело самолёты-а спорткомплексы,спорткомплексы потом.
0
1
Согласны с автором?
герцог30 ноября 2017, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Я лично советую заняться воздухоплаванием на гелиевых шариках.Недавно один начальник в Канаде полетел в другой город на 110 шариках.Он привязал к ним кресло.Однако шары испытывая низкое давление на очень высокой высоте стали лопаться, а ветер чуть-чуть изменил напрвление от заданной точки. Смелый спортсмен спрыгнул со стула и уже стал спускаться на парашуте.При приземлении он подвернул ногу и в довершении бед его схватила полиция за нарушение закона.По словам предпринимателя внизу под ним пролетел "Боинг". Однако Бурей (так его зовут) прославился на весь мир и вошёл в мировую историю-одной из причин его смелого поступка является мотив связанный с финансовым положением его компании.В полёте он использовал длинные шары с размером с метр (110) шаров.Но если говорить о наших а(тракционах, то у нас используют для поднятия ребёнка около 3000 шаров и привязывают их верёвкой-иначе, он улетит. Так при достижении 30 км. в высоту-шары начинают лопаться, а тело человека будет раздавлено низким давлением-можно если протыкать шары или отпускать их по одному понемнгу спускаться вниз-но можно избавиться хотя бы от одного шара и сила тяготения нерасчётно увеличит скорость,а ускорение порвёт шары от скоростных нагрузок.Там эти вещи рассчитать трудно-это не балласт с воздушного большого шара с горелкой.
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Освоим космос над РТ с помощью гелиевых шаров.
0
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горожанин30 ноября 2017, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Освоим космос над РТ с помощью гелиевых шаров.
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Ты там товарищ не лопни пузом со своими шарами а то облагородиш жителей Казани и РТ своими фекалиями-
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Ро30 ноября 2017, 20:04
Да ну нафиг ! Ну растем же ! В каком-то ср ом агрызе такой комплекс ! Ну и пусть открыватся отмывается и как хотите назовите но постройте реально
! Вон Уфу рядом посмотрите деревня деревней
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