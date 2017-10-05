Минниханов отменил карантин по бешенству, введенный после появления странной лисицы

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в Тукаевском районе Татарстана, который был введен после обнаружения бешенства у дикой лисы, отмечается в документе на портале правовой информации РТ.

Лиса забежала в одно из частных подворий деревни Новые Сарайлы. Хищница не успела покусать ни людей, ни животных, но из-за странного поведения была убита владельцем дома.

Карантин был введен 29 сентября, за эти месяцы в районе сделали прививку 20 собакам, 15 кошкам и свыше полусотне представителям крупного рогатого скота.

Карантин был отменен в связи с истечением двух месяцев со дня последнего заболевания животных бешенством.