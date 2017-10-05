В Челнах мужчина разбился во время ремонта на балконе

В Набережных Челнах разбился 35-летний мужчина, который разбился во время ремонта на балконе одного из верхних этажей, сообщения об этом появились накануне утром в соцсетях, данные подтвердил источник ProKazan.ru.

- В Набережных Челнах во время ремонта погиб мужчина. Он делал на балконе ремонт. Встал на стул и не удержался, - говорится в сообщении.

От полученных травм он скончался на месте.

Сегодня в городе прошли похороны погибшего.