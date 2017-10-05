СМИ: проект закона «О Конституционном собрании» для изменения Конституции вернут автору

Внесенный в Госдуму депутатом от КПРФ, известным кинорежиссером Владимиром Бортко законопроект "О Конституционном собрании РФ" будет возвращен автору из-за отсутствия заключения правительства. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия").

Законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы в середине ноября. Документ призван регулировать созыв Конституционного собрания и внесение предложений об изменении Основного закона. Это уже вторая версия законопроекта, которую предлагает Бортко. По мнению депутата, в основном законе страны необходимо закрепить понятие "русский народ". Кроме того, конституция не устраивает парламентария потому, что "написана либералами" и ему кажется неприемлемым пункт, который гласит, что международные законы имеют превалирующее значение над внутренними.

Как отметил Крашенинников, сейчас необходимости в принятии такого законопроекта нет, хотя его идея заложена в Конституции РФ. Кроме того, пишет издание, формальной причиной возвращения документа стало также то, что его реализация требует выделения из бюджета дополнительных средств, а необходимое в таких случаях заключение правительства отсутствует.

В сопроводительных материалах к законопроекту указывается, что на него не потребуется дополнительное бюджетное финансирование, тогда как в самом проекте указано, что расходы, связанные с созывом и работой Конституционного собрания, должны покрываться из средств, выделяемых на деятельности Администрации президента.

- Если автор исправит недостатки и внесет документ снова, конечно, мы его рассмотрим, - сказал Крашенинников "Известиям".

Сам Бортко заявил газете, что не планирует отзывать законопроект.