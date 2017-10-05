В Татарстане шестилетний мальчик с ДЦП выпал из поезда

В Татарстане на железнодорожной станции Албаба шестилетний мальчик с ДЦП получил перелом бедра после падения из поезда, об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на ­транспорте Следственного комитета России. Сам инцидент случился 10 ноября.

- Шестилетний мальчик, страдающий ДЦП, получил перелом правого бедра в результате падения на перрон из вагона электропоезда №6362. Ребенок находился с родителями и выпал из вагона поезда в тот момент, когда его мама переносила своего второго пятилетнего ребенка, также страдающего ДЦП, с перрона в вагон поезда, - сообщили следователи.

По данному факту СКР начал доследственную проверку.