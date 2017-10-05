Казанца, который пытался дать взятку приставу, отправили в колонию строгого режима

Житель Казани, который пытался дать взятку судебному приставу, получил три года колонии строго режима. Также он должен выплатить штраф 500 тыс рублей в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Как сообщили в ведомстве, в апреле этого года к судебному приставу обратился представитель казанца, который попросил совершить незаконные действия по исполнительному производству. Мужчина был должен 158,5 млн рублей.

- За «решение» вопроса гражданин предложил приставу вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Об этом пристав сообщил в полицию. После этого он договорился с представителем должника о встрече, где его и задержали с поличным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ.