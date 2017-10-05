В исполкоме Казани ликвидируют Комитет содействия развитию туризма‍

В исполкоме Казани будет ликвидирован "Комитет содействия развитию туризма" города, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Ликвидировать комитет должны до 30 октября следующего года, контролировать исполнение будет замглавы исполкома города Радик Шафигуллин.

В пресс-службе мэрии Казани отметили, что комитет будет преобразован в связи с изменениями в федеральном законодательстве. С начала 2018 года муниципальное бюджтеное учреждение не сможет получать субсидии из бюджета муниципалитета на выполнение муниципального задания об оказании муниципальных услуг и выполнение работ.

- Вместо Муниципального бюджетного учреждения "Комитет содействия развитию туризма г.Казани" создается Муниципальное казенное учреждение "Комитет по развитию туризма" с теми же функциями, полномочиями и кадровым составом под руководством прежнего директора Санниковой Дарьи. Никаких изменений, кроме преобразования организационно-правовой формы учреждения, не планируется, - отметили в мэрии.

Кстати



Основные цели деятельности Комитета туризма:



- разработка и реализация стратегии по созданию условий для развития внутреннего и въездного туризма

- содействие в расширении использования туристского потенциала

- формирование и популяризации брендов (имиджа, образа)

- содействие в активизации въездного и внутреннего туризма

- реализация муниципальных программ по развитию туризма.