В Казани задержали вора, который обокрал две мечети‍

Полиция Казани задержала 19-летнего парня, который обворовал две мечети - в поселке Мирном и в мечети в Вахитовском районе, об этом сообщили в МВД Татарстана.

Кража в поселке Мирный произошло 22 ноября, парень пришел в мечеть и через 20 минут подошел к ящику с пожертвованиями, вскрыл ящик и вытащил оттуда 30 тысяч рублей. После этого он ушел.

В итоге подозреваемый был найден полицейскими в поселке в Зеленодольском районе РТ, он после задержания признался в краже, совершенной в мечети в Вахитовском районе.

С парня была взята подписка о невыезде, продолжается расследование.