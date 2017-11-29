В Казани ожидаются морозы

Завтра, 1 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем местами слабый снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 5-7 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем 2-4 гр. мороза. На дорогах местами гололедица.

Кстати, теперь сервис «Яндекс.Погода» позволяет увидеть карты с осадками, температурой воздуха, давлением и скоростью ветра, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Отмечается, что на карте можно посмотреть, какая погода в Татарстане сейчас и как она изменится.

- Человеку не нужно искать прогноз сначала для Казани, а потом для соседнего Зеленодольска или Борового Матюшино — все есть на карте. Температура воздуха, давление и скорость ветра показаны цветом и цифрами, - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на карте можно посмотреть на ближайшие 36 часов.