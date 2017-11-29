В Нижнекамске в доме, где расправились с 16-летним подростком, нашли зарезанной женщину

В Нижнекамске в доме по улице Химиков, где ранее избили 16-летнего подростка, которого позже нашли мертвым в лесу, была зарезана 61-летняя женщина. Об этом сообщает телеканал НТР.

На теле женщины в квартире дома №8А полицейские обнаружили ножевое ранение в области шеи. Сообщение в полицию поступило накануне в 20:08.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, 25 ноября в том же доме по произошел конфликт между 16-летним подростком и двумя парнями, в ходе которого потерпевшего избили и вывезли из квартиры.

После ему в лесу проломили голову веткой, один из подозреваемых был задержан.