В Татарстане 5-летняя девочка умерла на руках у своей мамы

В Альметьевском районе Татарстана 5-летняя девочка умерла на руках у своей матери, пишет kznlive.ru.

Сообщается, что 24-летняя девушка вызвала скорую помощь, однако девочка скончалась еще до их приезда. По данным издания, ребенок страдал онкологией.

- На теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Тело девочки передано на исследование в бюро судебно-медицинской экспертизы, - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что 3 ноября в Набережных Челнах в детской поликлинике №6 скончалась 49-летняя женщина. Женщина пришла на прием вместе со своей дочерью-подростком. Ей внезапно стало плохо, и она умерла еще до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, женщина умерла буквально на руках своей дочери. Персонал поликлиники, оказавший первую помощь, уже ничем не смог помочь.