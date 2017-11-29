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В Татарстане 5-летняя девочка умерла на руках у своей мамы

В Татарстане 5-летняя девочка умерла на руках у своей мамы
16+
Фото: ProKazan.ru

В Альметьевском районе Татарстана 5-летняя девочка умерла на руках у своей матери, пишет kznlive.ru.

Сообщается, что 24-летняя девушка вызвала скорую помощь, однако девочка скончалась еще до их приезда. По данным издания, ребенок страдал онкологией.

- На теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Тело девочки передано на исследование в бюро судебно-медицинской экспертизы, - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. 

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что 3 ноября в Набережных Челнах в детской поликлинике №6 скончалась 49-летняя женщина. Женщина пришла на прием вместе со своей дочерью-подростком. Ей внезапно стало плохо, и она умерла еще до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, женщина умерла буквально на руках своей дочери. Персонал поликлиники, оказавший первую помощь, уже ничем не смог помочь.  

Элина Валеева, 30.11.2017, 13:05
Тэги: Дети
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Комментарии

Rus_LAN30 ноября 2017, 13:16
Ужасно. Соболезнования родным. Нет ничего страшнее, чем пережить своего ребёнка (((
Лучший комментарий
1
17
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Горожанин30 ноября 2017, 14:05
все там будем.
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1
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Горожанин30 ноября 2017, 14:20
Судя по фото, опять в этой же больнице, где умерла мама на руках ребенка%-8
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