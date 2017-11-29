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Путину расскажут о нарушениях с татарским языком в школах Татарстана

Путину расскажут о нарушениях с татарским языком в школах Татарстана
16+
Фото: kremlin.ru
Проверки по всей России завершились к 30 ноября

Президенту России Владимиру Путину сообщат о нарушениях в изучении русского и татарского языка в школах Татарстана, который стал одним из лидеров по их количеству в ходе проверки, проведенной Генпрокуратурой. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проверки завершились к 30 ноября, нарушения нашли во всех национальных республиках, но особенно много - в Татарстане, Башкирии, Якутии и Чувашии. В этих республиках прокуратура зафиксировала большой объем жалоб родителей учеников на принудительное изучение национальных языков и сокращение часов на изучение русского языка.

Прокуратура направила представления о вынесении административных штрафов и наказанию виновных. Взысканиям подвергнутся руководители региональных министерств образования, а также директора и учителя школ, где принцип добровольности был нарушен. Об увольнениях и дисциплинарных взысканиях к чиновникам главы регионов должны отчитаться Путину до 1 декабря.

Отмечается, что нарушения появились из-за того, что законодательная база предусматривает большую степень свободы для субъектов в преподавании национальных языков, что и привело во многих республиках к сокращению количества часов преподавания русского языка. 

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Татарстана направила в адрес президента РТ Рустама Минниханова, премьер-министра РТ Алексея Песошина и министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова представления об устранений нарушений в сфере преподавания в школах татарского языка. Об этом сообщает "Коммерсант".

Накануне в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.

Н. Вильданов, 30.11.2017, 12:59
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

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Горожанин30 ноября 2017, 13:18
правильно ! пусть расскажут! пусть знает о беспределе местных чиновников. татары без обид! учите ради бога, даже не так... вы должны учить! а русскоязычные по желанию.
Лучший комментарий
9
39
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Горожанин30 ноября 2017, 13:30
Они все равно проиграли уже, их экономика 1.5 процента от мировой, науки нет, технологий нет, все импортное своего производства нет, продают лишь сырье. Как в свое время выразился великий сенатор США, друг и покровитель нац.меньшинств Маккейн это бензаколонка.
11
8
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Горожанин30 ноября 2017, 13:35
В ответ на комментарий пользователя
яшэсен татар теле!азатлык!
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а знаете почему минусуют? потому что националистически звучит! никто свободу не ограничивает!!! успокойтесь!
2
22
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Горожанин30 ноября 2017, 13:42
Как же надоел уже ваш местечковый татарский! Вот задрали уже с ним! Ссыте, что ваши же дети не захотят его учить, поэтому беситесь?
9
19
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Горожанин30 ноября 2017, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Остается ждать пока США и союзники окончательно их победят. И вот тогда настанет наш день
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Никто нас не победит! Пробовали уже! Не дождетесь, нацики! И попробуйте только не посещать свой татарский, который вы так упорно защищаете!
4
13
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Горожанин30 ноября 2017, 13:54
Тявкаете отовсюду, что вас ущемили, да это мы просто 25 лет молчали, теперь всё! задолбали! и учебники свои с Государством Татарстан заберите! Мы в России, а где вы, терпилы американские? Еще раз пасть на Россию откройте, ............................!
6
12
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Горожанин30 ноября 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Они все равно проиграли уже, их экономика 1.5 процента от мировой, науки нет, технологий нет, все импортное своего производства нет, продают лишь сырье. Как в свое время выразился великий сенатор США, друг и покровитель нац.меньшинств Маккейн это бензаколонка.
Развернуть
я бы даже сказал дырявая бензоколонка!:-D
7
5
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Горожанин30 ноября 2017, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Как же надоел уже ваш местечковый татарский! Вот задрали уже с ним! Ссыте, что ваши же дети не захотят его учить, поэтому беситесь?
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все дети татар горят желанием учить татарский. 89% татар выбрали татарский!
10
6
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Горожанин30 ноября 2017, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Никто нас не победит! Пробовали уже! Не дождетесь, нацики! И попробуйте только не посещать свой татарский, который вы так упорно защищаете!
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в СССР тоже так думали!
4
7
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Горожанин30 ноября 2017, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
правильно ! пусть расскажут! пусть знает о беспределе местных чиновников. татары без обид! учите ради бога, даже не так... вы должны учить! а русскоязычные по желанию.
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Без обид но тебе хана теперь :-D
2
5
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Горожанин30 ноября 2017, 13:59
В ответ на комментарий пользователя
яшэсен татар теле!азатлык!
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Иншалла! Без татар узебезнен жирдэ яшибез! Без булдарабыз бу көрәш урысларбелян.
5
6
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Горожанин30 ноября 2017, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Остается ждать пока США и союзники окончательно их победят. И вот тогда настанет наш день
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Кого победят,болезный?
Нужны вы США и Европе,братья нашлись,они на таких братьев крестовые походы в средневековье собирали.Поддерживают на словах,чтобы ситуацию раскачать внутри России,были бы не в центре России,то на фиг не сдались бы.
Один тут писал уже о мечтах,что США и Нато влезут в Россию,так вот,Россия может проиграть военный конфликт где нибудь в Сирии и тд,так как у США и Нато лучше логистика,но в своих границах,со своим мобилизационным ресурсом Россия порвет США и Нато вместе взятых.Запомни это и не пиши больше чушь.
4
2
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горожанин30 ноября 2017, 14:04
Это же очень хорошо, если татарский будут изучать добровольно. Интеллегенция, адекватные родители несмотря на свою национальную принадлежность, даст согласие на 2 часа татарского(2 часа это не страшно). А лодырям, неучам,бездельникам он на самом деле не нужен. Они то русский язык знатьне будут, куда уж им еще татарский и английский
3
2
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Горожанин30 ноября 2017, 14:05
царю надо доложить, да, а ещё жопу подлизать
2
4
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Горожанин30 ноября 2017, 14:05
ну татары ,успокойтесь уже.идите в татарские школы и вперёд.учите татарский.
5
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горожанин исправляет ошибки30 ноября 2017, 14:07
Извините, адекватные родители дадут, знать не будут
0
1
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Горожанин30 ноября 2017, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
а знаете почему минусуют? потому что националистически звучит! никто свободу не ограничивает!!! успокойтесь!
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Тут плюсы и минусы фальсифицированы, вы сами успокойтесь.
1
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Горожанин30 ноября 2017, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
ну татары ,успокойтесь уже.идите в татарские школы и вперёд.учите татарский.
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Курыкма тунгыз! Без узебенен теле бер кайчан онытмыбыз!
0
2
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Горожанин30 ноября 2017, 14:18
Страна ДЕБЕЛИЗМА! в которой живут ватники.
0
2
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Fess30 ноября 2017, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
Остается ждать пока США и союзники окончательно их победят. И вот тогда настанет наш день
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Мальчиш-плохиш, а ты что не пишешь на языке своих хозяев-пиндосов? Обидятся ведь, не поймут и не оценят твоих "стараний" и предательско-провокаторских лозунгов: не дадут бочку варенья и ящика печенья.
1
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Горожанин30 ноября 2017, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
Кого победят,болезный?
Нужны вы США и Европе,братья нашлись,они на таких братьев крестовые походы в средневековье собирали.Поддерживают на словах,чтобы ситуацию раскачать внутри России,были бы не в центре России,то на фиг не сдались бы.
Один тут писал уже о мечтах,что США и Нато влезут в Россию,так вот,Россия может проиграть военный конфликт где нибудь в Сирии и тд,так как у США и Нато лучше логистика,но в своих границах,со своим мобилизационным ресурсом Россия порвет США и Нато вместе взятых.Запомни это и не пиши больше чушь.
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вы урыслар по сравнению с США и НАТО как Нигерия! Только с ядерным оружием. Не будь его вас амеры за три часа раскатают"
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Горожанин30 ноября 2017, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
я бы даже сказал дырявая бензоколонка!:-D
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Это очко у тебя дырявое из-за того количества членов, которое в нем побывало.
1
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Горожанин30 ноября 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Кого победят,болезный?
Нужны вы США и Европе,братья нашлись,они на таких братьев крестовые походы в средневековье собирали.Поддерживают на словах,чтобы ситуацию раскачать внутри России,были бы не в центре России,то на фиг не сдались бы.
Один тут писал уже о мечтах,что США и Нато влезут в Россию,так вот,Россия может проиграть военный конфликт где нибудь в Сирии и тд,так как у США и Нато лучше логистика,но в своих границах,со своим мобилизационным ресурсом Россия порвет США и Нато вместе взятых.Запомни это и не пиши больше чушь.
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США и союзники сегодня это ближайшие союзники татарского народа, так как они единственный мировой гарант защиты на сохранение нашего народа от исчезновения. Накануне сенат США выделил деньги на запуск новых средств массовой информации об освещении проблем татар и башкир без шовинистической, татароненавистной пропаганды. Это только малое из того что уже сегодня делает для нас братский американский народ. Пример Польша, Чехия другие страны, которые выбрали путь демократического развития, зарплаты там и уровень жизни на много больше чем в России. А что имеем мы? Ущемление наших прав в вопросе обучения государственного языка на нашей территории.
Что касается НАТО, почитай про ПРО которое они организуют вокруг России. Это вопрос времени, когда они полностью нейтрализуют ядерный потенциал оставшийся в наследство от СССР.
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Горожанин30 ноября 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Кого победят,болезный?
Нужны вы США и Европе,братья нашлись,они на таких братьев крестовые походы в средневековье собирали.Поддерживают на словах,чтобы ситуацию раскачать внутри России,были бы не в центре России,то на фиг не сдались бы.
Один тут писал уже о мечтах,что США и Нато влезут в Россию,так вот,Россия может проиграть военный конфликт где нибудь в Сирии и тд,так как у США и Нато лучше логистика,но в своих границах,со своим мобилизационным ресурсом Россия порвет США и Нато вместе взятых.Запомни это и не пиши больше чушь.
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если американцы нападут но нас то я воевать не буду. Лучше сразу сдаться! Везде где есть американцы они делают нормальную жизнь людям. Взять Северную и Южную Корею. Южная Корея самая развитая страна в Азии. Там делают самсунги и хорошие машины. А в Северной Корее голодают и у них царь уже по моему в 3 поколении. Так что лучше быть с сильными вместе!
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Горожанин30 ноября 2017, 14:30
Русский обязательный предмет. Есть экзамен по нему для всех. А здесь уже пошла поэтому дискриминация. Об этом тоже доложите Путину. Он не должен изучаться дважды, т е и как родной отдельной группой учвщихся. Это делает детей с разными условиями обучения обязательным предметам. Обратиться куда? Если Путин не вникнет.
0
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Рустам30 ноября 2017, 14:31
1552-2017. Не забудем-не простим
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Горожанин30 ноября 2017, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
Это очко у тебя дырявое из-за того количества членов, которое в нем побывало.
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сразу узнаю глиномеса урыса которого с детства ипут в О!:-D
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Горожанин30 ноября 2017, 14:33
Россия, видимо идет к тому что, Страной будут править Царь и бояри и прислуживать им будут холопы.
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