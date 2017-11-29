Путину расскажут о нарушениях с татарским языком в школах Татарстана

Проверки по всей России завершились к 30 ноября

Президенту России Владимиру Путину сообщат о нарушениях в изучении русского и татарского языка в школах Татарстана, который стал одним из лидеров по их количеству в ходе проверки, проведенной Генпрокуратурой. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проверки завершились к 30 ноября, нарушения нашли во всех национальных республиках, но особенно много - в Татарстане, Башкирии, Якутии и Чувашии. В этих республиках прокуратура зафиксировала большой объем жалоб родителей учеников на принудительное изучение национальных языков и сокращение часов на изучение русского языка.

Прокуратура направила представления о вынесении административных штрафов и наказанию виновных. Взысканиям подвергнутся руководители региональных министерств образования, а также директора и учителя школ, где принцип добровольности был нарушен. Об увольнениях и дисциплинарных взысканиях к чиновникам главы регионов должны отчитаться Путину до 1 декабря.

Отмечается, что нарушения появились из-за того, что законодательная база предусматривает большую степень свободы для субъектов в преподавании национальных языков, что и привело во многих республиках к сокращению количества часов преподавания русского языка.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Татарстана направила в адрес президента РТ Рустама Минниханова, премьер-министра РТ Алексея Песошина и министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова представления об устранений нарушений в сфере преподавания в школах татарского языка. Об этом сообщает "Коммерсант".

Накануне в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.