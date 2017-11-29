Погром в «Алтыне»: полиция выяснила личности всех нападавших, дело направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении налетчиков на торговый центр «Алтын». Об этом сегодня сообщило МВД по РТ.

Так, по данным ведомства, оперативники установили личности всех 11 подозреваемых - ими оказались активные участники казанского преступного формирования «Суконка».

Также в ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к еще одному нападению — на рынок стройматериалов на улице Журналистов в Казани.

- За два часа до случившегося один из активных участников «Суконки» повздорил с предпринимателем на рынке, после чего вызвал на подмогу около 30 молодых людей. Подъехав на нескольких автомобилях, они пробежали по рынку, избив нескольких торговцев и одного посетителя, - сообщили в МВД.

Отмечается, что все задержанные признали свою вину, но отрицают причастность к ОПГ.

Напомним, погром в «Алтыне» произошел 16 марта около 18 часов 11 неизвестных в медицинских масках забежали в помещение и начали громить витрины магазинов, на людей они не нападали. Затем все нападавшие скрылись на Mercedes, Infiniti и Mitsubishi.

Расследование уголовного дела было возбужденного по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».