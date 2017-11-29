Казанцы смогут проехать в поездах за полцены: РЖД объявили акцию

С 28 ноября до 27 декабря казанцы смогут путешествовать в поездах дальнего следования с 50% скидкой. Акция действует при покупке билетов с 28 ноября по 4 декабря на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот, сообщает пресс-служба ГЖД.

В акции участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов № 146/145 Москва — Назрань и № 61/62 Москва — Нальчик (за исключением группы вагонов Москва — Анапа). Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается 3 декабря.