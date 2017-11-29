Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался главный тренер Федерации плавания Татарстана Василий Цыганко, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Отметим, что Василий Цыганко после переезда в Казань приложил максимум усилий, чтобы вывести плавание в Татарстане на принципиально другой уровень

- Он принимал участие в подготовке к стартам пловцов российской национальной сборной. Также его воспитанники выступали в финалах всех соревнований, включая Олимпийские игры. Подготовил более 20 мастеров спорта и 7 международников, - говорится в сообщении.

Сообщается, что Василий Цыганко внес значительный вклад в развитие татарстанского и российского плавания.