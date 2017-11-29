Казань и испанская Барселона будут сотрудничать в сфере туризма

Казань и испанская Барселона продолжат сотрудничество в сфере туризма, сообщили в Комитете содействия развитию туризма.

Сообщается, что договоренность была достигнута в рамках совместного плана.

- Сотрудничество включает в себя обмен туроператорами, участие в туристских выставках Барселоны и Казани, а также посещение крупных мероприятий, к примеру, гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», - говорится в сообщении.

Также директор Комитета содействия развитию туризма в Казани Дарья Санникова пригласила испанских коллег посетить Казань, в том числе во время чемпионата мира по футболу 2018 года.