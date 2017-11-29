Прокуратура внесла представления президенту, премьер-министру и министру образования РТ

Прокуратура Татарстана направила в адрес президента РТ Рустама Минниханова, премьер-министра РТАлексея Песошина и министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова представления об устранений нарушений в сфере преподавания в школах татарского языкы. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам выступившего на заседании Госсовета РТ прокурора РТ Илдуса Нафикова, меры прокурорского реагирования приняты "как в отношении конкретных образовательных учреждений, так и на республиканском уровне, вплоть до президента республики".

Представления были направлены руководству Татарстана, поскольку нарушения в языковой сфере "возможно устранить на разных управленческих уровнях".

Напомним, накануне в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.