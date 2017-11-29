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Прокуратура внесла представления президенту, премьер-министру и министру образования РТ

Прокуратура внесла представления президенту, премьер-министру и министру образования РТ
16+
Фото: архив ProKazan

Прокуратура Татарстана направила в адрес президента РТ Рустама Минниханова, премьер-министра РТАлексея Песошина и министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова представления об устранений нарушений в сфере преподавания в школах татарского языкы. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам выступившего на заседании Госсовета РТ прокурора РТ Илдуса Нафикова, меры прокурорского реагирования приняты "как в отношении конкретных образовательных учреждений, так и на республиканском уровне, вплоть до президента республики".

Представления были направлены руководству Татарстана, поскольку нарушения в языковой сфере "возможно устранить на разных управленческих уровнях".

Напомним, накануне в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.

Н. Вильданов, 30.11.2017, 10:14
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин30 ноября 2017, 10:20
Всех уволить из перечисленных..
Лучший комментарий
0
23
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Зимородок30 ноября 2017, 10:34
Прокурору Нафикову Москва что-то пообещала за то, чтобы он супротив местной власти буром попёр. B-| Не иначе ;-) Наверное, "кресло" повыше.
Глядишь, и в Москву или Нижний переберется Илдус Саидович через пару лет. 8-*
3
5
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Горожанин30 ноября 2017, 10:37
Молодец Илдус абый! Гнать их в шею!
2
9
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Горожанин30 ноября 2017, 10:45
Значит, горшок опять в какую-нибудь забугорную командировку свалит. Он всегда сваливает, когда в республике кипиш.
1
9
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Горожанин30 ноября 2017, 10:47
оч правильное решение. вместо всяких риторик выберу русский.
0
7
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Горожанин30 ноября 2017, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
Молодец Илдус абый! Гнать их в шею!
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И его тоже гнать вместе с ними.
Ген.прокурор РФ приказал Нафику, а он и рад перед ним выслужиться, понимает что Минник против Пути не тянет!
Хитрый татарин, однако!
6
3
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Зимородок30 ноября 2017, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
И его тоже гнать вместе с ними.
Ген.прокурор РФ приказал Нафику, а он и рад перед ним выслужиться, понимает что Минник против Пути не тянет!
Хитрый татарин, однако!
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не.. Если бы просто Чайка приказал, Нафиков бы так жёстко себя не вел. Он бы всё смягчал, вёл бы себя по принципу "и нашим и вашим". Чтобы и волки целы и овцы сыты :-D
Кароче, сделал бы всё для того, чтобы и рыбку съесть и мимо йуxa пролететь! :-D
А здесь он лично заинтересован. Не засидится он в нашем регионе. На повышение пойдёт.
1
0
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Горожанин30 ноября 2017, 10:58
Где они все были до этого ?
0
3
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ЖИРИНОВСКИЙ30 ноября 2017, 11:13
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ С МАРТА 2018(!)(!)
0
2
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Горожанин30 ноября 2017, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ С МАРТА 2018(!)(!)
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Навальный :-D
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