В Татарстане нашли повешенным мужчину, который не выходил на связь с родителями три дня

В Альметьевске нашли повешенным 29-летнего мужчину, который не выходил на связь с родителями три дня. Об этом пишет kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Тело направлено на вскрытие. Известно, что погибший нигде не работал, у него имелась судимость, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.