В Татарстане школьник обгорел, взрывая петарды с друзьями

В Арском районе Татарстана 13-летний мальчик получил ожоги, взрывая петарды с друзьями, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что дети зажигали и бросали на землю пиротехнику. В результате искра одной из петард попала на синтетические брюки одного из мальчиков.

- Подросток принялся тушить их ладонью и получил ожоги левой кисти и правового бедра, - сообщили в МЧС.

Так, по данным МЧС, ежегодно в республики из-за пиротехники травмы получают десятки людей. В период с декабря 2016 по январь 2017 года травмы получили три человека, из них двое детей.