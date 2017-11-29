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В Татарстане школьник обгорел, взрывая петарды с друзьями

В Татарстане школьник обгорел, взрывая петарды с друзьями
16+
Фото: ProKazan.ru

В Арском районе Татарстана 13-летний мальчик получил ожоги, взрывая петарды с друзьями, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что дети зажигали и бросали на землю пиротехнику. В результате искра одной из петард попала на синтетические брюки одного из мальчиков.

- Подросток принялся тушить их ладонью и получил ожоги левой кисти и правового бедра, - сообщили в МЧС.

Так, по данным МЧС, ежегодно в республики из-за пиротехники травмы получают десятки людей. В период с декабря 2016 по январь 2017 года травмы получили три человека, из них двое детей.

 

Элина Валеева, 30.11.2017, 09:05
Тэги: МЧС
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