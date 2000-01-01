«Мы в ответе за тех, кого приручили»: что делать с бездомными животными в Казани?

— Многие думают, что мы какая-то специальная служба, которая в любой момент может примчаться на помощь и забрать животных, как это показывают в американских передачах. Люди не понимают или не хотят понимать, что мы просто добровольцы и нам никто не платит зарплату. Вот недавно одна девушка обзванивала все приюты и требовала, чтобы у нее забрали щенков, которых она нашла. Приюты ей отказывали, так как все они переполнены. И тогда она обманным путем узнала наш адрес, приехала в приют, сломала несколько досок забора и подкинула коробку со щенками. Позже она еще и похвасталась своим «добрым» поступком в соцсетях. Сейчас мы срочно ищем дом щенкам, так как в приюте просто нет места, — рассказывает Валерия Соловьева.