«Мы в ответе за тех, кого приручили»: что делать с бездомными животными в Казани?

30 ноября по всему миру отмечается День домашних животных. Цель праздника — напомнить людям о необходимости ответственного и бережного отношения к живой природе.
К сожалению, на сегодняшний день права животных — это большой пробел в законодательстве России. В госдуме уже более 7 лет находится законопроект «Об ответственном обращении с животными», но его рассмотрение постоянно откладывается. В ноябре 2017 года активисты устроили голодовку с требованием ускорить принятие закона. 22 ноября депутаты в первом чтении одобрили ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Окончательно принять эту поправку планируют одновременно с новым законом. Когда это произойдет - неизвестно.
А пока в России до сих пор нет единой нормы по урегулированию численности бродячих собак, а домашние животные имеют статус вещи. И обычные горожане своими силами пытаются помочь бездомным животным.