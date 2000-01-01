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Автор: Виктория Абдуллина
Фото: из архива героев

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: что делать с бездомными животными в Казани?

Портал ProKazan.ru узнал о том, как казанцы помогают животным
30 ноября по всему миру отмечается День домашних животных. Цель праздника — напомнить людям о необходимости ответственного и бережного отношения к живой природе.

К сожалению, на сегодняшний день права животных — это большой пробел в законодательстве России. В госдуме уже более 7 лет находится законопроект «Об ответственном обращении с животными», но его рассмотрение постоянно откладывается. В ноябре 2017 года активисты устроили голодовку с требованием ускорить принятие закона. 22 ноября депутаты в первом чтении одобрили ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Окончательно принять эту поправку планируют одновременно с новым законом. Когда это произойдет - неизвестно.

А пока в России до сих пор нет единой нормы по урегулированию численности бродячих собак, а домашние животные имеют статус вещи. И обычные горожане своими силами пытаются помочь бездомным животным.
ПРИЮТЫ

В Казани нет ни одного муниципального приюта для животных, есть только частные. Они содержатся на личные средства их владельцев и пожертвования неравнодушных людей, государственной поддержки они не получают.

Один из частных приютов Казани находится на улице Гвардейская. Его основатель Валерия Соловьева с детства мечтала помогать животным. Пять лет назад она увидела на улице раненую собаку и не смогла пройти мимо. Вместе с подругой Еленой они сняли сарай за 4000 рублей и посели туда собаку. Постепенно количество подопечных начало увеличиваться и места стало не хватать - в сарае не было даже воды и электричества. В 2014 году девушкам удалось снять старый частный дом и переселить туда животных. Так началась история их мини-приюта.


Каждое утро Валерия и Елена по очереди приходят проведать собак и кошек, на вечернее дежурство выходят еще четыре волонтера. Всех животных нужно не только ежедневно кормить, но и проводить с ними лечебные процедуры (в приюте есть животные-инвалиды). Ежемесячно на содержание уходит около 40 000 рублей — это только за аренду и корм. Расходы на ветеринарные услуги предсказать невозможно, каждый месяц они разные.



Многие думают, что мы какая-то специальная служба, которая в любой момент может примчаться на помощь и забрать животных, как это показывают в американских передачах. Люди не понимают или не хотят понимать, что мы просто добровольцы и нам никто не платит зарплату. Вот недавно одна девушка обзванивала все приюты и требовала, чтобы у нее забрали щенков, которых она нашла. Приюты ей отказывали, так как все они переполнены. И тогда она обманным путем узнала наш адрес, приехала в приют, сломала несколько досок забора и подкинула коробку со щенками. Позже она еще и похвасталась своим «добрым» поступком в соцсетях. Сейчас мы срочно ищем дом щенкам, так как в приюте просто нет места, — рассказывает Валерия Соловьева.



Кошек берут из приюта часто, а вот собаки сидят там годами. Несмотря на невысокий «спрос» на дворняжек, владельцы приюта не стремятся как можно быстрее их «сплавить». Потенциальным хозяевам задают ряд вопросов. Волонтерам важно убедиться, что животные попадет в хорошие руки. Иначе все усилия по спасению зверей с улицы будут напрасны.


Щенки, подброшенные в приют на Гвардейской. Их четверо: три мальчика и одна девочка.
ВОЛОНТЕРЫ

Помогают бездомным животным не только владельцы приютов. Жительница Казани Дина Валитова пять дней в неделю работает специалистом отдела кадров в IT-фирме. А в свободное время она находит дом животным, которых подбирает на улице.

— Я была долгое время подписана на зоозащитные группы, иногда помогала материально. Однажды у нас во дворе родила собака, ее подкармливали, но забрать щенков было не кому. Тогда я поняла, что нужно не надеяться на помощь кого-то со стороны, а действовать самой, — рассказывает Дина.

Девушка отвезла щенков к ветеринару, нашла им передержку, сделала красивые фото и довольно быстро пристроила. А их мать она стерилизовала и оставила себе. Это было 4 года назад. С тех пор она пристроила около 150 животных, большинство из них — щенки.

Волонтеры, которые пристраивают животных, вкладывают свои деньги либо объявляют сбор средств в соцсетях. Основные статьи расходов: прививки, стерилизация, корм, размещение платных объявлений. По словам Дины Валитовой, пристройство одной собаки обходится в 4000 рублей, кошки — 2000. Это при условии того, что животное здорово и ему удалось найти бесплатную передержку.


Дина Валитова и пес Форест
дСТЕРИЛИЗАЦИЯ

Сейчас в Татарстане действует программа отлова и умерщвления безнадзорных животных. Деятельность по ограничению численности животных осуществляет ООО «Ветдом». Согласно официальному отчету, данная организация в 2016 году произвела отлов 8 000 собак, 450 из них были стерилизованы, остальные, по всей видимости, умерщвлены. В 2017 году на нужды службы отлова в Казани было выделено 14,5 миллионов рублей.

По словам ветеринаров, эта практика показывает свою неэффективность. Очищенную от собак городскую территорию занимают новые особи, зачастую более дикие, пришедшие из леса. В добавок они начинают давать потомство и увеличивать свою популяцию. Ветеринарный врач Ольга Шамкина считает, что решить проблему может стерилизация с последующим возвращением не агрессивных особей в места их обитания.

— Стерилизованные собаки спокойнее, так как лишены половой доминанты: они не будут драться за самку или территорию и, что самое главное, перестанут плодиться. Конечно, за год чуда не произойдет, но за 10 лет при систематической стерилизации и государственном контроле количество животных существенно уменьшится, — объясняет ветеринар.

Среди зоозащитников есть сторонники и противники стерилизации. Однако пока она остается единственным гуманным методом сокращения численности бездомным животных.

Узнать больше о животных мини-приюта на Гвардейской и помочь им можно на странице приюта в Instagram - @kazan_shelter
Еще один казанский приют для животных-инвалидов также нуждается в поддержке - @priyut_serdce_dvornyagi