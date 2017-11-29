Стало известно, когда завершится капитальный ремонт здания цирка в Казани

Капитальный ремонт легендарного здания цирка в Казани завершится в декабре этого года. Об этом сообщил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров.

По его словам, на сегодняшний день выполнены работы по отоплению, электрике, а также ведутся отделочные работы.

- Работы идут полным ходом. Ремонтируются все помещения, в том числе и служебные, и помещения, где содержатся животные, - отметил Насыров, передает «Татар-информ».

Представитель Минстроя также пояснил, что здание ремонтируется как внепрограммный объект.

- Финансирование работ осуществляется согласно отдельному распоряжению Кабинета Министров РТ, - добавил он.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин проверили, как идет капитальный ремонт казанского цирка. Отметим, что на ремонт цирка из бюджета РТ были выделены 530 млн рублей.

​Кстати



Казанский государственный цирк был построен в 1967 году. В 2012 году здание цирка уже ремонтировали. Тогда произвели работы по укреплению купола здания и реставрации витражей. Стоимость работ составила более 50 млн рублей.