Российское отделение международного союза литераторов выступило за обязательный татарский

Российское отделение международного союза литераторов ПЕН-центр выступило за обязательное преподавание в Татарстане родного языка, поддержав таким образом мнение татарстанского отделения организации. Об этом сообщается на сайте организации.

- Русский ПЕН-центр поддерживает мнение Татарского ПЕН-центра, считающего, что без обязательного преподавания в Татарстане родного языка, - татарской литературе и культуре будет нанесён серьёзный ущерб. Мы тоже полагаем, что стандарты в языковой сфере образования необходимо полностью согласовать к августовскому совещанию 2018 года педагогических работников и уже по этим утверждённым стандартам начинать новый учебный год, - говорится в сообщении.

Литераторы ссылаются на Конституции России, согласно которой "республики вправе устанавливать свои государственные языки".

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах.

Ранее стало известно, что в школах Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанными с изучением языков, к примеру, нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных тестирований, влиявших на перевод в десятый класс и вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций.

Кстати



"Русский ПЕН-центр" является общественной организацией культуры, отделением международной неправительственной бесприбыльной организации профессиональных литераторов "Международный ПЕН-клуб", созданного по инициативе выдающегося писателя Джона Голсуорси в 1921 году в Лондоне.