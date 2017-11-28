Приставы перекрыли трубу для слива нечистот в элитном поселке под Казанью

Судебные приставы перекрыли трубу очистных сооружений в коттеджном поселке Ореховка под Казанью, об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов. Об этом сообщает Kazanfirst.ru.

— Сегодня прекратили сброс сточных вод в озеро Безымянное, была перекрыта труба — этим занимались специалисты "Водоканала" под нашим контролем. Директор очистных сооружений пообещал, что туда будут ездить "КАМАЗы" и выкачивать их содержимое для дальнейшей утилизации по закону. Судебные приставы будут периодически выезжать на место и проверять, не сорвана ли заглушка, — сообщили в ведомстве.

Трубу перекрыли по решению суда, так как сточные воды сбрасывались в озеро без необходимой очистки.

Напомним, в местное озеро из канализационного колодца с февраля по март 2016 года сливали токсичные отходы. Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ (аммоний ион – в 227 раз, фосфат ион – в 75 раз, марганец – в 1,6 раз, нефтепродукты – в 21,7 раз, фенол – в 43 раза, анионные поверхностно-активные вещества – в 140 раз) зафиксировали специалисты Минэкологии РТ. На основании полученных анализов рассчитан размер вреда, который составил 3,8 млн рублей.