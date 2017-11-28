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В Казани гидов обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018 по футболу‍

В Казани гидов обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018 по футболу‍
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани экскурсоводов к чемпионату мира по футболу 2018 года обучат пяти иностранным языкам: английскому, китайскому, арабскому, немецкому и испанскому. Об этом сообщил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, передает ТАСС.

- Это пять языков, на которых говорит большинство населения планеты, соответственно, мы на них экскурсоводов специально сами готовим к чемпионату, — сообщил чиновник.

Базовая экскурсионная программа будет на русском, английском и татарском языках.

ЧМ-2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Напомним, всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные: Россия, Германия, Англия, Бельгия, Дания, Испания, Исландия, Польша, Португалия, Франция, Сербия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Мексика, Панама, Коста-Рика, Австралия, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет, Тунис, Марокко, Нигерия, Сенегал.

Н. Вильданов, 29.11.2017, 17:31
Тэги: ЧМ по футболу 2018
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Комментарии

герцог29 ноября 2017, 17:44
Родной бы выучили-зачем кур смешить-5языков
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ага29 ноября 2017, 17:47
А не проще чтоб китайцы, испанцы, немцы и арабы сами знали английский? Зачем экскурсоводам напрягаться? И кстати, они же не русский у себя учат. А именно английский. Они де лучше туда, работать учиться и.д, чем к нам.
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горожанин29 ноября 2017, 17:50
А где Дюма ,кстати
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герцог29 ноября 2017, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
А где Дюма ,кстати
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Тот который жил во времена Аллы Пугачёвой? Наверное на Богамах.
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герцог29 ноября 2017, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
А где Дюма ,кстати
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Или его на Бали засыпало пеплом, а Шерстобитов его лопатой большой отгребает.
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Горожанин29 ноября 2017, 18:04
ИНФЕКЦИЮ , ЗАРАЗУ , МИКРОБОВ , БОЛЕЗНЕЙ ЗАВЕЗУТ В КАЗАНЬ, СО ВСЕГО МИРА !
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Горожанин29 ноября 2017, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
ИНФЕКЦИЮ , ЗАРАЗУ , МИКРОБОВ , БОЛЕЗНЕЙ ЗАВЕЗУТ В КАЗАНЬ, СО ВСЕГО МИРА !
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Агенты ЦРУ и Моссад?
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Горожанин29 ноября 2017, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
А где Дюма ,кстати
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Дюма теперь Герцог, а Шерстобитов теперь Димас. Два му...ка. А нет три. Икрам же еще есть.
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Горожанин29 ноября 2017, 18:39
добавьте 6-ой язык - ТАТАРСКИЙ!
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