В Казани гидов обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018 по футболу‍

В Казани экскурсоводов к чемпионату мира по футболу 2018 года обучат пяти иностранным языкам: английскому, китайскому, арабскому, немецкому и испанскому. Об этом сообщил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, передает ТАСС.

- Это пять языков, на которых говорит большинство населения планеты, соответственно, мы на них экскурсоводов специально сами готовим к чемпионату, — сообщил чиновник.

Базовая экскурсионная программа будет на русском, английском и татарском языках.

ЧМ-2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Напомним, всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные: Россия, Германия, Англия, Бельгия, Дания, Испания, Исландия, Польша, Португалия, Франция, Сербия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Мексика, Панама, Коста-Рика, Австралия, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет, Тунис, Марокко, Нигерия, Сенегал.